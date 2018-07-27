Регина Тодоренко и Влад Топалов раскрыли пол ребенка

Поклонники давно обсуждают отношения между Владом Топаловым и Региной Тодоренко. Телеведущая не опровергала и не подтверждала свой новый статус, тем самым, подогревая интерес к своим отношениям. На вручении премии «Муз ТВ» девушка с заметным кругленьким животиком заявила, что она ждёт ребёнка, однако имя отца не называла.Затем в социальных сетях появилась фотография, на которой Регина Тодоренко демонстрирует кольцо, подаренное ей Владом Топаловым, как оказалось, на лазурном берегу певец сделал девушке предложение. Сегодня счастливая звёздная пара сообщила пол своего первенца, у них будет мальчик. О том, как назовут малыша, пока не сообщается.