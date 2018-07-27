Windows 10 получит возможность обновляться в нужное для пользователя время

Большая часть людей в настоящее время, принявших решение использовать основной операционной системой Windows 10, имеют к ней и соответствующие претензии. Вызвано это тем, что, не смотря на некоторые преимущества, продукту от компании Microsoft соответствуют и свои же недостатки. Как один из них, указывается система обновлений драйверов. Отмечаются частые установки пакетов, как всегда в неподходящий момент.Известны неоднократные жалобы владельцев PC на самостоятельную перезагрузку ОС после завершения всех своих установок, связанных с обновлениями, только при этом пользователи не успевали сохранить все свои данные. Причем сотрудники головного офиса так же долго не могли справиться с данным упущением, теперь же запланировано все успешно исправить.После трехлетнего существования релиза Windows 10, программистами создана функция, дополненная машинным обучением. Операционной системой станет проводиться анализ всех стилей, которые предпочитает владелец компьютера, а затем проводить выбор подходящего времени для совершения перезагрузки. Из сообщений Доны Саркар, главы Microsoft Windows Insider известно, что новинкой пройдены успешные внутренние тестирования, в ходе которых удалось добиться отличных результатов. Уже в ближайшее время опция будет доступна для общего скачивания.