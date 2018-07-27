Windows 10 получит возможность обновляться в нужное для пользователя время
Руководством компании Microsoft сообщается про очередные нововведения для операционной системы Windows 10. После внесения изменений программистами, ОС может обновляться без ощутимого вреда для пользователя.
Большая часть людей в настоящее время, принявших решение использовать основной операционной системой Windows 10, имеют к ней и соответствующие претензии. Вызвано это тем, что, не смотря на некоторые преимущества, продукту от компании Microsoft соответствуют и свои же недостатки. Как один из них, указывается система обновлений драйверов. Отмечаются частые установки пакетов, как всегда в неподходящий момент.
Известны неоднократные жалобы владельцев PC на самостоятельную перезагрузку ОС после завершения всех своих установок, связанных с обновлениями, только при этом пользователи не успевали сохранить все свои данные. Причем сотрудники головного офиса так же долго не могли справиться с данным упущением, теперь же запланировано все успешно исправить.
После трехлетнего существования релиза Windows 10, программистами создана функция, дополненная машинным обучением. Операционной системой станет проводиться анализ всех стилей, которые предпочитает владелец компьютера, а затем проводить выбор подходящего времени для совершения перезагрузки. Из сообщений Доны Саркар, главы Microsoft Windows Insider известно, что новинкой пройдены успешные внутренние тестирования, в ходе которых удалось добиться отличных результатов. Уже в ближайшее время опция будет доступна для общего скачивания.