LEGO представила модель замка Хогвартс из 6020 деталей
Представители компании LEGO выпустили 6020 новых деталей, которые позволяют воссоздать самую большую модель замка Хогвартс. Сообщается, что в состав замка входит кабинет профессора Долорес Амбридж, Большой зал, Тайная комната, Кубок огня, класс Защиты от тёмных искусств и многое другое.
Помимо этого у игрока будет возможность воссоздать даже хижину Хагрида. В комплекте имеется Гремучая ива.
Также в LEGO-Хогвартс присутствуют фигурки главных персонажей. То есть в комплекте с замком будут идти Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грейнджер, Драко Малфой, Альбус Дамблдор, Снейп и Макгонагалл, а также 20 других героев вселенной Гарри Поттера.
Отмечается, что в собранном виде замок будет иметь 55 сантиметров высоты, 68 сантиметров ширины 40 сантиметров длины.