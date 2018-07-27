LEGO представила модель замка Хогвартс из 6020 деталей

Помимо этого у игрока будет возможность воссоздать даже хижину Хагрида. В комплекте имеется Гремучая ива.Также в LEGO-Хогвартс присутствуют фигурки главных персонажей. То есть в комплекте с замком будут идти Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грейнджер, Драко Малфой, Альбус Дамблдор, Снейп и Макгонагалл, а также 20 других героев вселенной Гарри Поттера.Отмечается, что в собранном виде замок будет иметь 55 сантиметров высоты, 68 сантиметров ширины 40 сантиметров длины.