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LEGO представила модель замка Хогвартс из 6020 деталей

Представители компании LEGO выпустили 6020 новых деталей, которые позволяют воссоздать самую большую модель замка Хогвартс. Сообщается, что в состав замка входит кабинет профессора Долорес Амбридж, Большой зал, Тайная комната, Кубок огня, класс Защиты от тёмных искусств и многое другое.

LEGO представила модель замка Хогвартс из 6020 деталей


Помимо этого у игрока будет возможность воссоздать даже хижину Хагрида. В комплекте имеется Гремучая ива.

Также в LEGO-Хогвартс присутствуют фигурки главных персонажей. То есть в комплекте с замком будут идти Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грейнджер, Драко Малфой, Альбус Дамблдор, Снейп и Макгонагалл, а также 20 других героев вселенной Гарри Поттера.

Отмечается, что в собранном виде замок будет иметь 55 сантиметров высоты, 68 сантиметров ширины 40 сантиметров длины.
 
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:30
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