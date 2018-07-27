Российские инженеры определились с обликом двигателя для тяжелых вертолетов Ми-26
Инженеры Объединенной двигателестроительной корпорации определились с конструкцией турбовального двигателя ПД-12В, который будет установлен на тяжелые транспортные самолеты Ми-26. Также специалисты уже определились с датой проведения первых испытаний опытного образца. Они пройдут в 2020 году. Уже в 2025 году начнется серийное производство этих силовых установок.
Стоит отметить, что проект по созданию нового двигателя для Ми-26 стартовал два года назад. Уже в прошлом году инженеры создали эскиз двигателя, а сейчас они проводятся опытно-конструкторские работы.
Сообщается, что ПД-12В будет иметь возможность развивать мощность в 10-14 тысяч лошадиных сил. Базой для этой системы стал газогенератор турбовентиляторного двигателя ПД-14.
В 2023 году опытные образцы ПД-12В будут установлены на Ми-26, чтобы провести первые летные испытания.
Стоит отметить, что проект по созданию нового двигателя для Ми-26 стартовал два года назад. Уже в прошлом году инженеры создали эскиз двигателя, а сейчас они проводятся опытно-конструкторские работы.
Сообщается, что ПД-12В будет иметь возможность развивать мощность в 10-14 тысяч лошадиных сил. Базой для этой системы стал газогенератор турбовентиляторного двигателя ПД-14.
В 2023 году опытные образцы ПД-12В будут установлены на Ми-26, чтобы провести первые летные испытания.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:15