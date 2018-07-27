Бактерии и грибы смогли переработать тонкие пленки биоразлагаемого пластика

Сообщается, что в эксперименте применялся пластик типа PBAT (полибутилен адипат/терефталат).Дело в том, что в сельском хозяйстве используют такой метод как мульчирование. Он заключается в том, что почву сверху покрывают гравием, опилками и пластиковой пленкой. Это позволяет сохранить влагу, избежать появления сорняков и уберечь грунт от промерзания. Однако после сбора урожая не удается в полной мере собрать все остатки пластика. Это приводит к загрязнению грунта и снижению его плодородности.Ученые предложили биоразлагаемый пластик PBAT, который часто можно встретить в пищевых упаковках и мешках для мусора. В почве этот компонент будет быстро разлагаться с помощью микроорганизмов. Кроме этого процесс переработки PBAT грибами и бактериями вызывает рост полезной биомассы.