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Бактерии и грибы смогли переработать тонкие пленки биоразлагаемого пластика

Группа австрийских и швейцарских ученых провела эксперимент, в рамках которого удалось установить, что бактерии и грибы, находящиеся в почве, способны переработать тонкие пленки биоразлагаемого пластика. Таким образом, результаты исследования можно будет применить в быту, в частности в сельском хозяйстве, чтобы уменьшить количество мусора.

Бактерии и грибы смогли переработать тонкие пленки биоразлагаемого пластика


Сообщается, что в эксперименте применялся пластик типа PBAT (полибутилен адипат/терефталат).

Дело в том, что в сельском хозяйстве используют такой метод как мульчирование. Он заключается в том, что почву сверху покрывают гравием, опилками и пластиковой пленкой. Это позволяет сохранить влагу, избежать появления сорняков и уберечь грунт от промерзания. Однако после сбора урожая не удается в полной мере собрать все остатки пластика. Это приводит к загрязнению грунта и снижению его плодородности.

Ученые предложили биоразлагаемый пластик PBAT, который часто можно встретить в пищевых упаковках и мешках для мусора. В почве этот компонент будет быстро разлагаться с помощью микроорганизмов. Кроме этого процесс переработки PBAT грибами и бактериями вызывает рост полезной биомассы.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00
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