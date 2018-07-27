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В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

Портал Guinness World Records сообщает о том, что в Японии умерла самая пожилая жительница планеты. Речь идет о Тие Мияко, которая смогла дожить до 117 лет.

В Японии умерла самая пожилая жительница планеты


Отмечается, что пожилая женщина умерла 22 июля. Она являлась жительницей японской префектуры Вакаяма, где родилась 2 мая 1901 года. На территории префектуры женщина прожила 117 лет и 81 день.

Помимо самой старой женщины Мияко также получила титул самого пожилого человека на планете.

Родственники Мияко утверждают, что женщина всегда любила беседовать. Она отличалась добротой и терпеливостью. Помимо этого известно, что рекордсменка часто ела суши и имела хобби в виде каллиграфии. Благодаря тому, что ее муж являлся работником на японской железной дороге, то вместе с ним ей удалось много где побывать за свою жизнь.

Стоит напомнить, что ранее самой пожилой женщиной ранее считалась другая японка Наби Тадзима, которая тоже умерла в 117 лет.
 
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:45
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