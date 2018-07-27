В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

Отмечается, что пожилая женщина умерла 22 июля. Она являлась жительницей японской префектуры Вакаяма, где родилась 2 мая 1901 года. На территории префектуры женщина прожила 117 лет и 81 день.Помимо самой старой женщины Мияко также получила титул самого пожилого человека на планете.Родственники Мияко утверждают, что женщина всегда любила беседовать. Она отличалась добротой и терпеливостью. Помимо этого известно, что рекордсменка часто ела суши и имела хобби в виде каллиграфии. Благодаря тому, что ее муж являлся работником на японской железной дороге, то вместе с ним ей удалось много где побывать за свою жизнь.Стоит напомнить, что ранее самой пожилой женщиной ранее считалась другая японка Наби Тадзима, которая тоже умерла в 117 лет.