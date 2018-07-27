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В Госдуме приняли закон об отмене военной кафедры в гражданских вузах

Стало известно, что депутаты Государственной Думы приняли новый закон, в рамках которого планируется упростить военную кафедру в гражданских вузах. Таким образом, вместо нее будут работать военно-учебные центры.

В Госдуме приняли закон об отмене военной кафедры в гражданских вузах


Сообщается, что на данный момент в России есть 87 вузов, на базе которых ведется военная подготовка студентов. Таким образом, военные кафедры выпускают офицеров запаса по 150 специальностям и сержантов запаса по 90 специальностям.

Что касается военных учебных центров, то их в России насчитывается 34, и они готовят военных служащих для службы на контрактной основе. Подготовка ведется по 72 направлениям.

Отмечается, что данная реформа позволит сделать военную подготовку студентов при гражданских вузах более эффективной, поскольку военно-учебные центры способны готовить сразу три категории военных запаса.
 
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Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:30
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