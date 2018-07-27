В Госдуме приняли закон об отмене военной кафедры в гражданских вузах

Сообщается, что на данный момент в России есть 87 вузов, на базе которых ведется военная подготовка студентов. Таким образом, военные кафедры выпускают офицеров запаса по 150 специальностям и сержантов запаса по 90 специальностям.Что касается военных учебных центров, то их в России насчитывается 34, и они готовят военных служащих для службы на контрактной основе. Подготовка ведется по 72 направлениям.Отмечается, что данная реформа позволит сделать военную подготовку студентов при гражданских вузах более эффективной, поскольку военно-учебные центры способны готовить сразу три категории военных запаса.