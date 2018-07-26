Астрономы зафиксировали последствия редких гамма-всплесков от взрыва сверхновой

Эта новорожденная черная дыра вырвала мимолетную, но удивительно интенсивную вспышку гамма-лучей, известную как гамма-всплеск (GRB) на Землю, где она была обнаружена Обсерваторией Нейла Герелла Свифта NASA 19 декабря 2016 года.В то время как гамма-лучи от всплеска исчезли из виду через семь секунд спустя, более длинные волны света от взрыва, включая рентгеновское излучение, видимый свет и радио, продолжали светиться в течение нескольких недель. Это позволило астрономам изучить последствия этого фантастически энергетического события, известного как GRB 161219B, со многими наземными обсерваториями, включая очень большой массив ALMA Национального научного фонда.«Поскольку ALMA видит в миллиметровом свете, который несет информацию взаимодействий струй с окружающей пылью и газом, это мощный зонд этих сильных космических взрывов», - сказал Танмой Ласкар, астроном из Калифорнийского университета, Беркли.Эти наблюдения позволили астрономам создать первый в истории временный фильм ALMA о космическом взрыве, показавший удивительно долговременную обратную ударную волну от взрыва, эхом возвращающегося через струи. «Учитывая наше нынешнее понимание GRB, мы обычно ожидаем, что обратный шок продлится всего несколько секунд. Это продолжалось большую часть целого дня», - сказал Ласкар.«На протяжении десятилетий астрономы полагали, что этот обратный шок может вызвать яркую вспышку видимого света, которую до сих пор действительно трудно найти, несмотря на тщательный поиск. Наши наблюдения ALMA показывают, что мы, возможно, искали не в том месте, и что миллиметровые наблюдения являются нашей лучшей надеждой на то, чтобы поймать эти космические фейерверки », - сказала Кэрол Манделл из Университета Бата и соавтор исследования.Понимание формы и длительности оттока от звезды необходимо для определения истинной энергии всплеска. В этом случае астрономы обнаруживают, что струи содержат столько энергии, сколько наше Солнце выделяется за миллиард лет.Исследователи отмечают, что это только четвертый гамма-всплеск с убедительным многочастотным детектированием обратного шока. Материал вокруг разрушающейся звезды был примерно в 3000 раз менее плотным, чем средняя плотность газа в нашей галактике, и эти новые наблюдения ALMA свидетельствуют о том, что такие среды с низкой плотностью необходимы для производства обратного ударного излучения, что может объяснить, почему такие сигнатуры редки.