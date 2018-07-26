Тата Блюменкранц заявила, что ее нисколько не задели слова Виктории Романец

«А как девушек парни на проекте долбили, это что сценарий? Нет, там люди строят отношения, рожают детей, это все реально! Вика, тебе просто неприятно вспоминать о Черкасове, моменты, когда он тебя унижал. Но любовь ваша была реальной», - написала одна из подписчиц.

«Наверное, у неё плохое настроение, или она несчастна, ведь счастливая женщина добра, великодушна, радостная и ей не приходится каждый день доказывать, что она что-то из себя представляет. А залетел мой ребёнок ко мне, или прилетел это неважно, я люблю своего ангела и для меня это самый лучший момент в моей жизни, желаю всем удачи и счастья, всех люблю», - написала она.

Однако не всем подписчикам понравилось то, как девушка рассуждала, особенно, если учесть тот факт, что у нее самой детей нет и в ближайшее время не планируется.Кроме того, Вике напомнили, как во времена реалити-шоу, она сама встречалась с Андреем Черкасовым, который неоднократно поднимал на нее руку и унижал. Однако несмотря на все это, Романец его любила и до последнего не хотела прекращать отношения.Но, по словам бывшей звезды телестройки, не стоит верить во все, что показывают в эфирах, поскольку половина ситуаций происходят по сценарию. Тем не менее зрители отказываются в это верить.Тогда у Романец лопнуло терпение, и она заявила, что 98% процентов девушек на проекте «залетают», а остальные 2% - это Даша Пынзарь и Рита Агибалова, у которых действительно были чувства в отношениях.Также девушка отметила, что если бы не «залет» Тата Абрамсон продолжила бы «волшебничать» с редакторами, а Ольга Рапунцель была бы звездой интернета. Однако далеко не все согласились с возлюбленной Антона Гусева, а позже отписалась и сама Тата, которая вот уже несколько месяцев живет за периметром.В своем микроблоге молодая мамочка написала, что видела и прочла все то, что написала Вика, поспешив успокоить своих фанатов словами, что это никак ее не задело.Пользователи Сети оценили доброжелательность супруги Валерия Блюменкранца, отметив, что ей повезло больше, нежели Романец, с семьей и мужем.