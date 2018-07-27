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Специалисты Google создали электронный ключ Titan Security Key для хранения паролей

Издание The Next Web опубликовало статью, где подробно описано о том, что специалистами корпорации Google сообщается пользователям информация, указывающая на возможность исключить применение паролей при организации безопасности хранения конфиденциальной информации, а так же прочих данных в Сети.

Представителями компании представлен гаджет, который назвали Titan Security Key. Он представляет из себя электронный ключ, которому уже успели установить рыночную цену, составившую 20 долларов. Снабжено данное устройство USB-разъемом, при этом на вид его не отличишь от обычного брелока, подобного моделям, которые просто носят на связке ключей.
Специалисты Google создали электронный ключ Titan Security Key для хранения паролей


Данная модель электронного ключа может связываться с компьютерами и различными гаджетами по Bluetooth, что позволяет проводить авторизацию в браузерах и других сервисах, защита которых требует ввода пароля. Компанией данный гаджет позиционируется в основном для работников из корпоративной сферы, которые при выполнении своих функциональных обязанностей, постоянно имеют дело с большими массивами данных, где не исключается и хранение паролей. Так же отмечается, что для версии Titan Security Key, снабженной модулем Bluetooth, цена установлена на пять долларов дороже.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:45
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