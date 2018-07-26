Во время Противостояния Сатурна и Марса Hubble запечатлел четкие изображения этих планет

В последние месяцы планеты Марс и Сатурн были в оппозиции «Земля-Сатурн» 27 июня и с Марсом 27 июля. Противостояние возникает, когда Солнце, Земля и внешняя планета выстраиваются в линию, когда Земля находится между Солнцем и внешней планетой. Во время противостояния планета полностью освещена Солнцем, как видно с Земли, и это также указывает время, когда планета ближе всего к Земле, позволяя астрономам более подробно видеть черты на поверхности планеты.За месяц до оппозиции Сатурна - 6 июня - Hubble использовался для наблюдения за кольцевой планетой. В это время Сатурн находился примерно на 1,4 миллиарда километров от Земли. Полученные изображения показывают великолепную кольцевую систему Сатурна вблизи ее максимального наклона к Земле, позволяя захватывающий вид на кольца и промежутки между ними.Наряду с прекрасным видом на кольцевую систему, новое изображение Hubble показывает гексагональный узор вокруг северного полюса - стабильную и постоянную функцию ветра, обнаруженную во время пролета космического зонда Voyager 1 в 1981 году. К югу от этой особенности облака видны: остатки разлагающейся бури.Наблюдая за планетой, Hubble также сумел захватить изображения шести из известных в настоящее время спутников Сатурна: Диона, Энцелада, Тетиса, Януса, Эпиметея и Мимаса. Ученые полагают, что маленькая, своенравная луна, подобная одной из этих, распалась 200 миллионов лет назад, чтобы сформировать кольцевую систему Сатурна.18 июля Hubble снял Марс, всего за 13 дней до того, как он приблизился к Земле. В этом году Марс достигнет 57,6 миллиона километров от Земли. Это делает его самым близким подходом с 2003 года, когда Красная планета приблизилась к Земле ближе почти за последние 60 000 лет.В этом новом изображении доминирует гигантская песчаная буря, окружающая всю планету. Все еще видны белые полярные шапки, Terra Meridiani, кратер Schiaparelli и бассейн Hellas, но все эти особенности слегка размыты пылью в атмосфере Марса.Сравнивая эти новые изображения Марса и Сатурна со старыми данными, собранными Hubble, другими телескопами и даже космическими зондами позволяют астрономам изучать, как облачные узоры и крупномасштабные структуры на других планетах нашей Солнечной системы меняются со временем.