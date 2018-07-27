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Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев
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Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев

Ученые до сих пор считают эту древнюю цивилизацию самой загадочной страницей в истории, потому что открытия только стали толчком для возникновения новых вопросов. Шумеры могли быть наследниками внеземных богов или потомками атлантов, а также сохранить древнее наследие загадочной культуры убедийцев.

Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев


В четвертом тысячелетии население Месопотамии с удивлением смотрело на “черноголовых” людей, имеющих необычные знания и технологии. Они быстро образовали государства на территории новой родины, став хозяевами этого уголка планеты. Шумеры 5000 лет назад знали астрономию, математику и создали письменность, а также умели обрабатывать металлы и лечить недуги. Эксперты ломают головы, не зная, откуда могла прийти загадочная цивилизация, оставившая после себя небольшое наследие для потомков.

Многие следы культурного наследия растворились среди новых народов Междуречья, но даже уцелевшие артефакты поражают специалистов своими изюминками. Легендарная клинопись на глиняных табличках сохранила документы и легенды народа вместе со списками всех царей.

Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев


Кроме того, люди использовали сложные системы расчетов во время описания хозяйственных расходов, но перед этим использовали простой пятеричный аналог. Никто не знает, почему они решили заменить его новыми формулами, а их родина Дильмун, ставшая колыбелью человечества, тоже не совпадает с клочком суши в Персидском заливе, как предполагали некоторые специалисты.
Все сооружения шумеров указывают, что они пришли сюда из горных районов.

Их реальное место жительства остается загадкой, как и язык, не похожий на все известные аналоги. Он возник отдельно от эволюции, но при этом был удобным и практичным способом общения. Все древние народы говорили на нем до 2000 года, когда возникло аккадское наречие, однако религия и наука продолжала использовать старый аналог.

Лингвисты с 19 века выдвигали различные теории, которые потом были опровергнуты, так как население использовало омонимы для обозначения разных вещей, имеющие различные оттенки звука. Пока ученые смогли понять только 5500 слов из сохранившихся раритетов, но они являются только малой частью алфавита героев нашей истории.

Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев


Несомненно, такие загадки заинтересовали любителей сенсаций, одним из которых был Платон Лукашевич. Этнограф дружил с Николаем Гоголем и плохо разбирался в особенностях древних народов, не имея сведений, так что решил выпустить в 1846 году книгу, посвященную священному языку магов и жрецов. Он предположил, что раньше все население планеты имело одно наречие, что также касается славянского языка, сохранившего корни предков.

Затем произошло смешение речи, превратившее ее в кашу, вот только герой нашей истории решил отвергнуть все основы филологии, после чего смешал шумеров с ассирийцами. Николая Морозов затмил своими выводами предшественника в 1931 году, сообщив, что древних народов вообще не существовало, а таблицы написали византийцы в 8 веке для борьбы с почитателями икон. Они не желали использовать церковный алфавит, так что прибегли к тайным знакам. Потом этот “специалист” назвал правителей страны римлянами и мифическими персонажами, особо невзлюбив Хаммурапи, отнеся его к библейским патриархам.

Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев


В 20 веке появилась версия Захария Ситчина, выпустившего несколько книг, посвященных внеземному происхождению шумеров. Он красочно описал все изюминки планеты Нибиру, откуда к ним появился бог Мардук, пока наблюдал за перемещениями Юпитера. Там жили могущественные существа, создавшие человека для рабства в шахтах. Этот народ был потомком создателей, передавших своим чадам различные секреты.

Потом часть аналогичных сюжетов оказалась в Библии, вот только сначала идеи независимого эксперта были подвергнуты осуждению со стороны ученых. Они обвинили человека в неправильной трактовке текстов, отметив, что в ту эпоху золото не было ценным металлом, а потому не могло добываться в больших количествах. Вот только упоминание о небожителях действительно были в документах, но их не называли по именам и относили к богам, имеющим небольшое влияние на людей.

Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев


После долгих дискуссий астрономы нашли загадочное небесное тело, появляющееся в Солнечной системе каждые 3600 лет, но шумеры описывали только 5 планет вместо 12 аналогов. Пока специалисты опровергали информацию о китайских и индийских корнях цивилизации, были выдвинуты гипотезы о спасенных жителях Атлантиды. Пока данная версия тоже находится под вопросом, но перед шумерами на этой земле существовали древние убейды, отставившие свои артефакты в Ираке.

Сначала археологи не обратили внимания на необычные особенности керамики исчезнувшего народа, но потом они нашли многие предметы, ставшие толчком для мудрости пришедших гостей. К сожалению, ученые почти не имеют сведений о культуре предшественников шумеров, сохранившейся в названиях городов и табличках со знаками древних людей. Аналогичная ситуация возникла у римлян, позаимствовавших наследие этрусков, так что новые исследования Месопотамии могут открыть тайны загадочной цивилизации или снова завести светил науки в тупик.
 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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