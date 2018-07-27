Фрагмент волынки XIV века найден археологами в Великом Новгороде

В Старой Руссе была найдена первая игровая трубка, как часть средневековой волынки. Только, скорее всего, период соответствовал второй половине XIV века, при этом нынешняя находка датируется ориентировочно началом века.По внешнему виду, деталь чем-то похож на мундштук, только профессором Венского университета музыки и исполнительского искусства Ульрихом Моргенштерном подтверждается, что данный предмет и есть часть музыкального инструмента, известного, как волынка. Как рассказал ученый, данную находку можно назвать «новейшей музыкальной сенсацией».Так же отмечается, что на территории Знаменского раскопа ранее уже обнаружены следы местонахождения двух исторических богатых усадеб. Так же есть находки более 600 артефактов, материалом для изготовления которых были береста, дерево, кожа, янтарь, кости, камень, стекло, черные и цветные металлы.