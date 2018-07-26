Антонина Саврасова мечтала отбить Никиту Джигурду у Марины Анисимовой

Женщина говорила знаменитости ложь об изменах его избранницы, а также стала подражать стилю спортсменки, надевая броские наряды и перекрасив волосы. Сначала Антонина Саврасова уверяла, что не хотела соблазнять Никиту Джигурду, но детектор лжи опроверг ее слова. Кроме того, эта особа стала мстить артисту после несбывшихся надежд.Она начала собирать компромат на музыканта, чтобы помочь родственникам Браташ выиграть судебные тяжбы. Марина Анисимова была шокирована такими признаниями одинокой дамы, после чего отметила, что ей жаль интриганку, которая мечтает получить известность любой ценой.