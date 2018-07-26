АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи
EUR 73.75 USD 63.08
Курс валют на 26.07.2018

Антонина Саврасова мечтала отбить Никиту Джигурду у Марины Анисимовой

Отношения пары продолжают интриговать общество, но сейчас в семье певца возник новый конфликт после откровений его бывшего директора. Антонина Саврасова мечтала отбить Никиту Джигурду у Марины Анисимовой и рассказала об этом на шоу Дмитрия Шепелева.

Женщина говорила знаменитости ложь об изменах его избранницы, а также стала подражать стилю спортсменки, надевая броские наряды и перекрасив волосы. Сначала Антонина Саврасова уверяла, что не хотела соблазнять Никиту Джигурду, но детектор лжи опроверг ее слова. Кроме того, эта особа стала мстить артисту после несбывшихся надежд.

Антонина Саврасова мечтала отбить Никиту Джигурду у Марины Анисимовой


Она начала собирать компромат на музыканта, чтобы помочь родственникам Браташ выиграть судебные тяжбы. Марина Анисимова была шокирована такими признаниями одинокой дамы, после чего отметила, что ей жаль интриганку, которая мечтает получить известность любой ценой.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:36
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Suzuki отзывает в России 11 авто с дефектом CVT
Российские инженеры предложили новый способ
Раскрыты параметры нового смартфона HTC U12 Life
Прибыль «АвтоВАЗ» в первом полугодии по МСФО
Стала известна дата начала продаж смартфона
Надежда Бабкина огорчила своим пляжным нарядом
Twitter начал автоматическую блокировку аккаунтов
В России стартовали продажи бюджетного смартфона
Отпускные фото Дмитрия Шепелева вызвали восторг у
Антонина Саврасова мечтала отбить Никиту
Дизельная версия авто Honda Civic получит
Картину с изображением Иисуса заблокировали в
Жители Уфы зафиксировали на камеру двойной
YouTube работает на платформе Google Chrome
Бренд Hyundai запатентует товарный знак Styx
Эмин Агаларов поведал, что покажет детям, как
Исаак Калина рассказал, как проводят лето
Британский нейрохирург после клинической смерти
Ученые определили наличие связи между эмоциями
Ученые: Колымские черви нематоды ожили после
Виктория Дайнеко призналась, что фотошопила свою
Коптский средневековый фолиант скрывал под слоями
Астрономы зафиксировали последствия редких
На продажу опять выставлен Ferrari Шумахера
Тата Блюменкранц заявила, что ее нисколько не
В Таиланде создают сверхмалую подлодку, умалчивая
Критикующие египетское правительство туристы
Во время Противостояния Сатурна и Марса Hubble
Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко рассказал
Оля Рапунцель не верит, что Алена Савкина и
Просмотреть все новости