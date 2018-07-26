Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко рассказал на шоу “Деньги или позор” о неизвестных фактах из биографии

Знаменитость вспомнил о своем первом сексе, а также озвучил кличку, данную ему сверстниками в детстве. Затем Сергей Глушко рассказал о своих доходах, полученных за годы карьеры, а также отметил, что вполне доволен своей жизнью. Он не хочет ничего менять в судьбе, но не любит навязывать другим личное мнение, а также предпочитает иметь свои взгляды на сложившуюся ситуацию.Артист рассказал, зачем использует туалетную бумагу для натирания груди, после чего затронул тему наград, и реакцию Наташи Королевой на губную помаду поклонниц после возвращения его домой с работы. Все секреты стриптизера зрители могут узнать 30 июля во время показа программы на ТВ.