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Оля Рапунцель не верит, что Алена Савкина и Татьяна Владимировна ее настоящая семья

Последние несколько дней конфликты в семействе Рапунцелей, в ходе которых Ольга и Дмитрий противостоят беременной Алене и Татьяне Владимировне, случаются все чаще и чаще. Причем в основном ругаются только сестры, а мать пытается примирить их, однако делает только хуже.

Оля, которая недавно вышла из декрета и вернулась в периметр вместе с трехмесячной дочерью Василисой, на тэте с Ольгой Орловой заявила, что не верит в то, что Татьяна Владимировна и Алена ее семья, поскольку они постоянно врут и клевещут на нее.

Оля Рапунцель не верит, что Алена Савкина и Татьяна Владимировна ее настоящая семья

Однако женщина не согласна со словами старшей дочери. По ее словам, Оля должна вовремя закрывать рот своему мужу, так как он не уважает ее семью и позволяет себе нелестно высказываться в адрес Алены.

Рапунцель же это отрицает, она стоит за Дмитренко горой и готова отстаивать его до последнего, идя против матери и сестры, даже если Дима действительно неправ и ведет себя неправильно. А поскольку беременная девушка и Татьяна Владимировна не готовы с этим мириться, между родственницами произошел очередной скандал.

Стоит отметить, что противостояние сестер может зайти очень далеко, так как каждая их них хочет заполучить побольше эфирного времени перед стартом конкурса «Человек года», дабы победить и забрать призовую квартиру.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:46
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