Поклонники Евгении Феофилактовой снова вспомнили про ее неверного экс-супруга

«Женечка, взгляд очень грустный. Тебе удалось отпустить в голове своего мужа и его поступок?», - написала поклонница звезды «Дома-2».

«Я его и не вспоминаю, у меня давно другая личная жизнь», - ответила бывшая участница проекта.

Расставание с мужем-предателем оказалось для Евгении Феофилактовой полезнее, чем для Ольги Бузовой. Петь она пока не начала, но Женя - молодая мама, и хлопоты у нее немного другие.Однако она может гордиться сыном, который демонстрирует, как спортивные способности, так и вокальные способности в известном детском ансамбле.Женя, как и Ольга Бузова, также уверяла, что предательство мужчины всерьез изменило ее отношение к представителям мужского пола, и скорее создать новые отношения, лишь бы не остаться одной, она не хочет. Правда, в отличие от ведущей «Дома-2», она уже давно обрела счастье в личной жизни, так как повстречала верного и надежного мужчину.Экс-участница телестройки не прекращает заботиться о ребенке, живя его заботами, а также уделяет внимание собственной квартире, которую приобрела в прошлом году. Кроме прочего, она ведет семейный бизнес, доставший после развода с Антоном Гусевым.Впрочем, заняться ей есть чем, однако стоит только девушке опубликовать фотографию без улыбки, как поклонники тут же предполагают, что вся проблема в Гусеве, которого Женя не может забыть.