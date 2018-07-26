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Поклонники Евгении Феофилактовой снова вспомнили про ее неверного экс-супруга

Известная экс-участница реалити-шоу «Дом-2» уже давно разорвала отношения с неверным супругом, однако отголоски его предательства звучат по сей день.

Поклонники Евгении Феофилактовой снова вспомнили про ее неверного экс-супруга


Расставание с мужем-предателем оказалось для Евгении Феофилактовой полезнее, чем для Ольги Бузовой. Петь она пока не начала, но Женя - молодая мама, и хлопоты у нее немного другие.

Однако она может гордиться сыном, который демонстрирует, как спортивные способности, так и вокальные способности в известном детском ансамбле.

Женя, как и Ольга Бузова, также уверяла, что предательство мужчины всерьез изменило ее отношение к представителям мужского пола, и скорее создать новые отношения, лишь бы не остаться одной, она не хочет. Правда, в отличие от ведущей «Дома-2», она уже давно обрела счастье в личной жизни, так как повстречала верного и надежного мужчину.

Экс-участница телестройки не прекращает заботиться о ребенке, живя его заботами, а также уделяет внимание собственной квартире, которую приобрела в прошлом году. Кроме прочего, она ведет семейный бизнес, доставший после развода с Антоном Гусевым.

Впрочем, заняться ей есть чем, однако стоит только девушке опубликовать фотографию без улыбки, как поклонники тут же предполагают, что вся проблема в Гусеве, которого Женя не может забыть.

«Женечка, взгляд очень грустный. Тебе удалось отпустить в голове своего мужа и его поступок?», - написала поклонница звезды «Дома-2».
«Я его и не вспоминаю, у меня давно другая личная жизнь», - ответила бывшая участница проекта.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:55
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