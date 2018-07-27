Вышло обновление «ВКонтакте», в котором поменяли дизайн сообществ

В свою очередь они помогут отслеживать предпочтения пользователей соцсети «ВКонтакте», продвигать продажи. Выпущенное «ВКонтакте» обновление, затронувшее работу организаций, которые имеют свои сообщества, непосредственно, где осуществлялась реклама либо продажа. С этих пор доступно будет чёткое описание товаров, за счёт чего будет упрощено продвижение продукции либо услуг. Также это позволит подписчикам находить сразу то, что необходимо. В свою очередь на страницах любых компаний виден адрес, сопровождающийся картой из популярного сервиса Яндекс. Также поменялся дизайн сообществ. При этом в блоке с информацией касательно группы убрали лишние детали, добавили минимальное цветовое оформление.Первым делом пользователи будут видеть самое основное про сообщество, за счёт новых шрифтов, дополнительных сведений, среди которых имеются пункты «сообщения», «управление сообществом», комментарии», «статистика».