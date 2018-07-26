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Илья Яббаров готов на все ради будущего ребенка

Через несколько месяцев участники реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров и Алёна Савкина станут родителями.

Илья Яббаров готов на все ради будущего ребенка

Не так давно между возлюбленными были серьезные разногласия из-за переписки мужчины с другой девушкой. Тем не менее, на днях Алёна рассказала, что простила возлюбленного, однако мириться с ним не собирается.

Невзирая на то, что с мамой своего будущего ребенка Яббарову помириться не удается, он не отказывается от малыша. Молодой человек планирует построить в Подмосковье большой дом, где станет жить с большой семьей. На данный момент наш герой присмотрел участок и за год хочет возвести жилье.

По словам участника телестройки, он не бросит своё чадо ни при каких обстоятельствах. Илья готов отказаться от любых приобретений для себя, только бы его малыш ни в чем не нуждался.

Стоит заметить, что Яббаров не пытается скрыть свои корыстные цели от участия в «Доме-2» и хотел бы в этом году выиграть квартиру.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:52
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