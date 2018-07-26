Противостояние между Ольгой Рапунцель и Аленой Савкиной становится все более серьезным

Внутрисемейная война приобретает все более бурный характер за счет вмешательства матери, всеми силами старающейся примирить своих дочерей.На данный момент Оля не чувствует себя в безопасности, так как Алёна может в любой момент наругаться на неё или же поднять руку. Татьяна Владимировна отметила, что это все из-за того, что Дмитрий и Ольга настроены против сестры. Женщина винит зятя в том, что он негативно высказывается в сторону Алёны, а Ольга тем временем стоит на защите супруга.Стоит заметить, что противостояние сестер может зайти слишком далеко. В преддверии конкурса «Человек Года» обе девушки хотят ярчить, чтобы заполучить призовую квартиру, а потому готовы на всё, что потребуется для победы.