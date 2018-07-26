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Хакеры взломали аккаунт наследницы Дмитрия Маликова Стефании в Instagram

Поклонник певца увидели новый пост, в котором он рассказал о неприятном инциденте. Хакеры взломали аккаунт наследницы Дмитрия Маликова Стефании в Instagram, после чего она не может войти на свою страницу.

Девушка попросила звездного отца помочь ей в этом вопросе, но пока ситуация не изменилась. Музыкант предупредил своих подписчиков об опасности, после чего они написали много позитивных сообщений в адрес Стефании, а также стали давать советы, как быстро восстановить свои данные после повреждения.

Хакеры взломали аккаунт наследницы Дмитрия Маликова Стефании в Instagram


Дмитрий Маликов недавно показывал пользователям сетей фото своего подросшего наследника Марка. Люди сразу назвали малыша настоящим чудом, после чего пожелали ему здоровья.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:53
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