Хакеры взломали аккаунт наследницы Дмитрия Маликова Стефании в Instagram

Девушка попросила звездного отца помочь ей в этом вопросе, но пока ситуация не изменилась. Музыкант предупредил своих подписчиков об опасности, после чего они написали много позитивных сообщений в адрес Стефании, а также стали давать советы, как быстро восстановить свои данные после повреждения.Дмитрий Маликов недавно показывал пользователям сетей фото своего подросшего наследника Марка. Люди сразу назвали малыша настоящим чудом, после чего пожелали ему здоровья.