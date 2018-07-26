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Надежда Бабкина огорчила своим пляжным нарядом поклонников

Певица наслаждается отдыхом на итальянском курорте вместе с семьей, опубликовав фото в Instagram. Надежда Бабкина огорчила своим пляжным нарядом поклонников, написавших много негативных комментариев.

Звезда также решила восстановить здоровье и посетила пещеры, где есть целебные источники. Она позировала перед камерой в легинсах, надев сверху парео и дополнив образ большой шляпой. Подписчики были шокированы нелепым видом Надежды Бабкиной в такой одежде, назвав его верхом безвкусицы.

Надежда Бабкина огорчила своим пляжным нарядом поклонников


Пользователи сетей заметили, что артистка сильно поправилась, а также раньше осудили ее фигуру в купальнике. Самые преданные фанаты назвали знаменитость роскошной женщиной, отметив, что она может позволить себе любые фасоны во время отдыха. Сама исполнительница не обращает внимания на критику недоброжелателей, и радуется жизни во время отпуска.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:08
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