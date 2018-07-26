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Исследователи рассказали о результатах первого глобального анализа морской дикой природы

Исследователи сообщили о завершении первого систематического анализа мировой морской дикой природы в журнале «Current Biology» 26 июля. Ученые обнаружили, что лишь около 13 процентов мирового океана может по-прежнему классифицироваться как дикая территория.
Исследователи рассказали о результатах первого глобального анализа морской дикой природы


Оставшаяся морская дикая природа неравномерно распределена и встречается главным образом в Арктике, Антарктике и вокруг отдаленных Тихоокеанских островов. В прибрежных районах ее почти нет.

«Мы поражены тем, насколько мало осталось диких морских территорий, – говорит Кендалл Джонс из Университета Квинсленда, Австралия, и Общество охраны дикой природы. – Океан огромен, охватывает более 70 процентов нашей планеты, но нам удалось значительно повлиять почти на всю экосистему».

На суше быстрые сокращения дикой природы хорошо задокументированы, провести анализ водоемов же сделать сложнее. Области дикой природы имеют решающее значение для морского биоразнообразия.

«Природные районы дикой природы содержат массивные уровни биоразнообразия и эндемичных видов», – говорит Джонс.

В новом исследовании Джонс с коллегами использовали полные глобальные данные, включая коммерческое судоходство, удобрения и осадки, а также несколько видов промысла в океане и их кумулятивное воздействие. Ученые систематически изучали морскую дикую природу во всем мире, определяя районы с наименьшим воздействием (самые низкие – 10% процентов) 15 антропогенных факторов, а также очень низким совокупным кумулятивным эффектом от них.

Исследование показывает, что в настоящее время защищено менее 5 процентов глобальной морской природы. Большая часть находится в морских экосистемах, обнаруженных в таких районах с высоким биоразнообразием, как коралловые рифы, причем очень мало из них охраняемы.

«Подавляющее большинство территорий морской дикой природы может быть потеряно в любой момент, ведь технологии позволяют нам рыбачить глубже и двигаться дальше, чем раньше», – говорит Джонс.

По словам исследователей, результаты подчеркивают необходимость защиты того, что осталось от морской дикой природы.
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 19:13
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