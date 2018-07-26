Гаспарян высказался о Макаревиче, предложившим России выкупить Крым
Андрей Макаревич предложил РФ выкупить у Киева Крым, раз он был ей нужен. Данное заявление музыкант сделал в рамках эфира «Эхо Москвы».
На Макаревича после таких громких слов обрушилось много негодований, злостных комментариев от многочисленных пользователей интернета. По словам фолловеров, предложенный способ возвращения данного русского острова изначально плохой. Также считает Армен Гаспарян, являющийся радиоведущим, блогером, публицистом. Армен Гаспарян выразил искреннее сожаление, что такими словами Андрей Макаревич отталкивает только своих поклонников, росших на песнях известного исполнителя, для которых музыкант очень много значил как певец и общественный деятель.
В свою очередь публицист отметил, что Макаревич вряд ли одумается, потому что он является очень последовательным человеком. Певец большую часть времени прибывал в оппозиции к РФ. Для него это является естественным состоянием. Гаспарян в беседе с журналистами ПолитЭксперта выразил сожаление, что Макаревич оказался в данном нелепом положении.