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Наследники Филиппа Киркорова отдыхали рядом с эпицентром пожара в Греции

Певец после выступления на фестивале в Баку, сразу вылетает к близким людям, а также находится на связи со своей родственницей Мари. Журналисты узнали, что наследники Филиппа Киркорова отдыхали рядом с эпицентром пожара в Греции, но трагедия обошла это место стороной.

Тогда жертвами огня стали 50 человек, а также 150 пострадавших особ были госпитализированы в клинику. Малыши находятся рядом со столицей страны, а потом вместе со звездным отцом полетят в Болгарию. Филипп Киркоров хочет побыть на родине некоторое время, хотя признался, что будет сниматься в клипе “Ибица” вместе с Николаем Басковым.

Наследники Филиппа Киркорова отдыхали рядом с эпицентром пожара в Греции


Знаменитость отметил, что давно дружит с коллегой, так что дуэт возник не случайно. Он также доволен, что его дети находятся под присмотром родного человека, которому помогают опытные няни.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:11
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