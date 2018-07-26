Наследники Филиппа Киркорова отдыхали рядом с эпицентром пожара в Греции

Тогда жертвами огня стали 50 человек, а также 150 пострадавших особ были госпитализированы в клинику. Малыши находятся рядом со столицей страны, а потом вместе со звездным отцом полетят в Болгарию. Филипп Киркоров хочет побыть на родине некоторое время, хотя признался, что будет сниматься в клипе “Ибица” вместе с Николаем Басковым.Знаменитость отметил, что давно дружит с коллегой, так что дуэт возник не случайно. Он также доволен, что его дети находятся под присмотром родного человека, которому помогают опытные няни.