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Роман Гриценко публично извинился перед матерью за то, что был с ней очень груб

Несколько дней назад на Поляне «Дома-2» побывала мама участника телепроекта Романа Гриценко, которая должна была поддержать сына на ток-шоу «Пламя любви», а также убедить коллектив и зрителей в том, что у него нет короны на голове и хоть как-то оправдать за его драку с Евгением Масловым.

Однако молодая женщина не справилась со своей задачей, поскольку потратила все свое время на знакомство и общение с Ириной Пинчук, а также на уговоры парня попробовать построить отношения с этой милой девушкой.

Роман Гриценко публично извинился перед матерью за то, что был с ней очень груб

Так произошло, что приезд Юлии не только не восстановил репутацию Ромы на проекте в глазах у зрителей, но и еще больше испортил ее, так как молодой человек вел себя очень некорректно: грубил, дерзил, не уделял внимание матери, и тем самым довел ее до слез.

В итоге рейтинги «легенды» стали еще ниже, хотя они и так рухнули после драки с Масловым.

Гриценко не думал, что редакторы выставят его в плохом виде перед зрителями, а потому после выхода эфиров решил немного реабилитироваться в их глазах. В своем микроблоге он создал пост, в котором извинился перед родительницей.

«Я знаю, что иногда бываю с тобой немного груб, ты меня за это прости! Ты же знаешь, я просто привык с детства жить один и сам решать свои вопросы). Я тебя очень сильно люблю и постараюсь тебя больше не обижать). И сделаю так, чтобы ты мной гордилась!», - написал парень.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:57
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