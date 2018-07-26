YouTube работает на платформе Google Chrome быстрее других браузеров в пять раз
Пользователей YouTube ознакомили с созданным новым дизайном еще год назад, демонстрация позволила прочувствовать, как повлияло обновление на скорость работы.
Экспертами найден способ объяснения сути проблемы. Редизайном от Google пользуются устаревшие разработки теневого API. Подобную технологию оставили только в Chrome. По этой причине, пользователям других браузеров пришлось ощутить определенные неудобства, которые связаны с существующей скоростью в работе Google Earth, Google Meet и очередного нововведения YouTube Studio, проходящего тестирование, ставшими недоступными для Microsoft Edge.
Данные приложения не смогут использовать и те, кто остались приверженцами Firefox. Пользователям, которые не видят смысла в замене браузера, экспертами найден способ по устранению всех возможных проблем. Для этого достаточно скачать расширение YouTube Classic. Те, кто пользуется Edge и Safari, могут использовать Tampermonkey.
Для браузера Opera эта проблема решена, при исправлении кода самого браузера, только использование способа не подойдет обычному «юзеру». При этом, подобными простыми действиями и дополнениями можно увеличить показатель скорости до пять раз. Ко всему прочему, решиться еще одна проблема, связанная со снижением качества роликов, после внедрения новых настроек YouTube.