YouTube работает на платформе Google Chrome быстрее других браузеров в пять раз

Экспертами найден способ объяснения сути проблемы. Редизайном от Google пользуются устаревшие разработки теневого API. Подобную технологию оставили только в Chrome. По этой причине, пользователям других браузеров пришлось ощутить определенные неудобства, которые связаны с существующей скоростью в работе Google Earth, Google Meet и очередного нововведения YouTube Studio, проходящего тестирование, ставшими недоступными для Microsoft Edge.Данные приложения не смогут использовать и те, кто остались приверженцами Firefox. Пользователям, которые не видят смысла в замене браузера, экспертами найден способ по устранению всех возможных проблем. Для этого достаточно скачать расширение YouTube Classic. Те, кто пользуется Edge и Safari, могут использовать Tampermonkey.Для браузера Opera эта проблема решена, при исправлении кода самого браузера, только использование способа не подойдет обычному «юзеру». При этом, подобными простыми действиями и дополнениями можно увеличить показатель скорости до пять раз. Ко всему прочему, решиться еще одна проблема, связанная со снижением качества роликов, после внедрения новых настроек YouTube.