Картину с изображением Иисуса заблокировали в соцсети Facebook

В свою очередь запрещённый шедевр написал художник Питер Пауль Рубенс. Он попытался изобразить всю нежность и изящество снятия господнего сына с креста. Специалисты Facebook посчитали данную картину очень откровенной вследствие присутствия на изображении наготы. В данном случае из одежды на Иисусе осталась только набедренная повязка. При этом все пользователи, которые выступили с протестом касательно запрета картины, пытаются добиться изменения в соцсети правил публикаций, которые должны, по их мнению, учитывать ряд нюансов живописи, а также произведений искусства.Стоит заметить, что модераторы соцсети недавно заблокировали обнажённую Венеру, которую изобразили на полотне «Происхождение мира» - Густава Курбе. На картине Венеру запечатлели в обнажённом виде, вследствие чего она стала также жертвой цензурирования в соцсети Facebook.