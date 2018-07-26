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Картину с изображением Иисуса заблокировали в соцсети Facebook

В популярной соцсети Facebook модераторами была заблокирована картина с изображением Иисуса, непосредственно которого снимают с креста.

Картину с изображением Иисуса заблокировали в соцсети Facebook


В свою очередь запрещённый шедевр написал художник Питер Пауль Рубенс. Он попытался изобразить всю нежность и изящество снятия господнего сына с креста. Специалисты Facebook посчитали данную картину очень откровенной вследствие присутствия на изображении наготы. В данном случае из одежды на Иисусе осталась только набедренная повязка. При этом все пользователи, которые выступили с протестом касательно запрета картины, пытаются добиться изменения в соцсети правил публикаций, которые должны, по их мнению, учитывать ряд нюансов живописи, а также произведений искусства.

Стоит заметить, что модераторы соцсети недавно заблокировали обнажённую Венеру, которую изобразили на полотне «Происхождение мира» - Густава Курбе. На картине Венеру запечатлели в обнажённом виде, вследствие чего она стала также жертвой цензурирования в соцсети Facebook.
 
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Добавил: tantan61 Вчера, 22:26
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