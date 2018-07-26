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Отпускные фото Дмитрия Шепелева вызвали восторг у его поклонников

Ведущий вместе с наследником Платоном продолжат наслаждаться видами Италии, опубликовав новые сюжеты в Instagram. На этот раз отпускные фото Дмитрия Шепелева вызвали восторг у его поклонников и получили много позитивных комментариев.

Знаменитость позировал вместе с мальчиком на фоне достопримечательностей Флоренции, после чего посетил магазин и отведал местную пасту. Затем Дмитрий Шепелев решил запечатлеть себя на поле, а подписчики отметили, что он отлично выглядит и имеет красивый загар. Ведущий забрал с собой в путешествие любимого домашнего питомца, а сын с удовольствием играет со щенком и заботится о нем вместе с отцом.

Отпускные фото Дмитрия Шепелева вызвали восторг у его поклонников


Пользователи сетей были немного удивлены светлым оттенком волос кумира, но потом отметили, что он отлично освежает лицо. Фанаты назвали ведущего шикарным и умным мужчиной, пожелав ему хорошего отдыха и позитивного настроения.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:45
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