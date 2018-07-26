Отпускные фото Дмитрия Шепелева вызвали восторг у его поклонников

Знаменитость позировал вместе с мальчиком на фоне достопримечательностей Флоренции, после чего посетил магазин и отведал местную пасту. Затем Дмитрий Шепелев решил запечатлеть себя на поле, а подписчики отметили, что он отлично выглядит и имеет красивый загар. Ведущий забрал с собой в путешествие любимого домашнего питомца, а сын с удовольствием играет со щенком и заботится о нем вместе с отцом.Пользователи сетей были немного удивлены светлым оттенком волос кумира, но потом отметили, что он отлично освежает лицо. Фанаты назвали ведущего шикарным и умным мужчиной, пожелав ему хорошего отдыха и позитивного настроения.