Прибыль «АвтоВАЗ» в первом полугодии по МСФО составила 3,1 млрд рублей

А вот в прошлом году за аналогичный период компанией было сообщено касательно убытка в 4,41 миллиарда рублей. Продукция отечественного автогиганта на сегодняшний день занимает 20 процентов автомобильного рынка Российской Федерации. По отчету «АвтоВАЗ», за отчетный период операционная маржа показала увеличение в 7,2 миллиарда рублей. Данный показатель в прошлом году был около нуля. Пока экспертам сложно прогнозировать показатели 2-го полугодия для «АвтоВАЗ». По словам специалистов, на работу производителя повлиять могут неясные перспективы развития так называемой макроэкономической ситуации.Ив Каракатзанис, являющийся новым главой компании «АвтоВАЗ» отмечает, что производитель придерживается на сегодняшний день правильной стратегии развития. В свою очередь об этом свидетельствуют положительные финансовые результаты автопроизводителя.