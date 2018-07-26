Новый датчик может определить начальную стадию болезни Паркинсона по дыханию человека – Ученые

Заболевание передается по наследству, но его сложно выявить на ранних стадиях. Его симптомами является нарушение физической активности и координации движений, после чего пациенты имеют провалы в памяти, сексуальную дисфункцию и проблемы с глотанием.Прибор на 81% выявляет патологию в организме, отличаясь от результатов сканирования мозга или медицинских тестов. В нем есть 40 датчиков, сделанных из наночастиц золота вместе с однослойными углеродными нанотрубками. Они быстро проводят диагностику молекул воздуха и показывают результат на экране.