Уставшая после свадьбы Марина Африкантова заявила, что хочет от всех отдохнуть

«Relax.. После такого масштабного события хочется немного расслабиться и побыть в тишине! Чувствуется даже какая-то опустошенность, нет внутренних сил.. Видимо уж очень ответственно мы отнеслись к нашему празднику.. Теперь нужно время, чтобы подзарядить свою батарейку! Кто знаком с таким чувством? Вроде все, как обычно, а что-то да не то..», - написала Марина Африкантова в личном микроблоге.

Публикация от Марина Африкантова Дом2 (@marina_afrika) 25 Июл 2018 в 3:35 PDT

Ни для кого из верных фанатов скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» не является секретом то, что в прошлое воскресенье участники телепроекта, 30-летняя Марина Африкантова и 19-летний Роман Капаклы, сыграли свадьбу на Сейшельских островах. На торжество были приглашены все участники «Острова любви». Родителей же молодых людей не присутствовало на бракосочетании.Для свадьбы Марина не стала выбирать традиционное белое платье с белой огромной юбкой и фатой. Блондинка ограничилась длинным нарядом в пол с открытыми плечами, которое хорошо подчеркнуло ее прекрасную стройную фигуру.Несколько часов назад Марина Африкантова поделилась со своими преданными поклонниками, что очень много сил вложила в организацию своей свадьбы на Сейшелах. Девушка призналась, что на сегодняшний день она мечтает только об одно – расслабиться после такого масштабного торжества.Считанные часы назад Марина опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый пост, в котором рассказала верным фанатам, как на данный момент себя чувствует.Нужно сказать, что отреагировали на пост участницы «Дома-2» многие пользователи Сети. Некоторые принялись давать Марине советы, а кое-кто и вовсе рассказал свою историю на эту тему.