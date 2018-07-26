Ученые: Употребление земли поможет человеку избавиться от различных инфекций
Специалисты из Университета Лагоса отметили, что многие люди не получают пользы после лечения антибиотиками, но животные способны справиться со своими недугами, включив землю в свой рацион питания. Употребление грунта поможет человеку избавиться от различных инфекций из-за большого количества полезных веществ.
Они доказали, что глина заменяет лекарства, а после наблюдения за поведением некоторых особей заметили, что они могут поглощать почву с таким элементом большими порциями. Олени употребляют 5 кг природного продукта, а слон включает в рацион много ведер почвы.
Индонезийские жители собирают почву на рисовых полях утром. Потом она включается в состав местного блюда, избавляющего пациентов от головной и зубной боли. Также это чудо помогает будущим матерям рожать здоровых детей.