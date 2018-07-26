Ученые: Употребление земли поможет человеку избавиться от различных инфекций

Они доказали, что глина заменяет лекарства, а после наблюдения за поведением некоторых особей заметили, что они могут поглощать почву с таким элементом большими порциями. Олени употребляют 5 кг природного продукта, а слон включает в рацион много ведер почвы.Индонезийские жители собирают почву на рисовых полях утром. Потом она включается в состав местного блюда, избавляющего пациентов от головной и зубной боли. Также это чудо помогает будущим матерям рожать здоровых детей.