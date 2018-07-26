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Гипергигант UY Scuti: Самая большая звезда во Вселенной

Солнце может показаться самой большой звездой в небе, но это только потому, что оно расположено на близком расстоянии. В звездном масштабе его величина на самом деле довольно средняя. Самая большая известная звезда во Вселенной - UY Scuti, гипергигант с радиусом около 1700 раз больше Солнца.

Гипергигант UY Scuti: Самая большая звезда во Вселенной


В 1860 году немецкие астрономы в Боннской обсерватории сначала каталогизировали UY Scuti, назвав его BD -12 5055. Во время второго обнаружения астрономы поняли, что он становится ярче и тусклее в течение 740-дневного периода, заставляя астрономов классифицировать его как переменную звезду. Светило находится недалеко от центра Млечного Пути, примерно на расстоянии 9 500 световых лет от нас.

Расположенный в созвездии Scutum, UY Scuti - это гипергигант, классификация которого происходит после сверхгиганта. Гипергианты - это редкие звезды, сияющие очень ярко. Они теряют большую часть своей массы через быстро движущиеся звездные ветры.

«Усложнение расчета величины звезд заключается в том, что они имеют диффузные края. У большинства звезд нет жесткой поверхности, где начинается газ и начинается вакуум, что служило бы суровой разделительной линией и легким маркером конца звезды» - писал астроном Джиллиан Скаддер из Университета Сассекса.

Вместо этого астрономы полагаются на фотосферу звезды, где она становится прозрачной для света, а частицы света или фотоны могут покинуть звезду.

Если бы UY Scuti заменила Солнце в центре солнечной системы, ее фотосфера распространилась бы прямо за орбиту Юпитера. Туманность газа, удаляемого от звезды, простирается еще дальше, за орбиту Плутона, до 400 раз превышающей расстояние между Землей и Солнцем.

Однако очень большой радиус UY Scuti не делает ее самой массивной звездой. Эта честь принадлежит R136a1, которая весит примерно в 300 раз больше массы Солнца, но по величине занимает только около 30 солнечных радиусов. UY Scuti, в сравнении, только примерно в 30 раз массивнее Солнца.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 18:22
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