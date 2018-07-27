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Российские продажи Volvo выросли в июне на 11%

Жители РФ за прошлый месяц купили 888 авто Volvo. Это на 11,1 процент больше прошлогоднего показателя.

Российские продажи Volvo выросли в июне на 11%


Согласно итогам января-июня реализации компании Volvo в РФ в годовом сравнении уменьшились на 0,8 процента (3 132 авто). В России статус бестселлера бренда сохранил кроссовер ХС60 (316 авто). Модель второго поколения в продажу поступила в январе этого года. По популярности на второй позиции оказался кроссовер ХС90. На нём свой выбор остановили 252 отечественных автолюбителя (минус 24,1 процента). Версию V90 Cross Country за отчётный месяц реализовали 100 авто (плюс 35,1%). Это позволило авто занять третье место в России по уровню спроса. Алексей Тарасов, являющийся директором по реализациям отечественного подразделения Volvo. Эти цифры не отражают в данном случае реальный спрос, потому что сегодня заводы компании в КНР и Европе перегружены вследствие ажиотажа вокруг версий Volvo, особенно новых XC60, XC40.

По словам Тарасова Volvo Car Russia, а также главный офис договорились касательно увеличения квот во 2-ом полугодии.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
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