Новый iPhone будет оборудован специальной конструкцией съемной камеры

Источники указывают на то, что компанией Apple запатентовано очередное технологическое решение, благодаря которому повысится качество смартфонов iPhone. Указывается съемный модуль для камеры. С помощью дополнительного объектива появится возможность делать более качественные снимки. Указанный аксессуар для гаджета будет крепиться к конструкции основной линзы с помощью магнита, данный способ не потребует использования в конструкции специальных ломающихся пазов. Помимо прочего, для полноценной работы нового модуля надо будет устанавливать дополнительное ПО.Новинка скорее всего не появиться на уже готовящихся к выпуску устройствах. Уже зарегистрированное и запатентованное решение будет применяться в смартфонах уже после 2020 года. Так же отмечается, что большинство новых решений крупных компаний совсем не оказываются на рынке, оставаясь на бумаге в виде чертежа.