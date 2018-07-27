Новый iPhone будет оборудован специальной конструкцией съемной камеры
Согласно последней информации, подтверждается возможность наличия в будущих смартфонах от Apple съемных объективов с повышенной производительностью. Данная новинка для iPhone уже отмечена ведомством по патентам США.
Источники указывают на то, что компанией Apple запатентовано очередное технологическое решение, благодаря которому повысится качество смартфонов iPhone. Указывается съемный модуль для камеры. С помощью дополнительного объектива появится возможность делать более качественные снимки. Указанный аксессуар для гаджета будет крепиться к конструкции основной линзы с помощью магнита, данный способ не потребует использования в конструкции специальных ломающихся пазов. Помимо прочего, для полноценной работы нового модуля надо будет устанавливать дополнительное ПО.
Новинка скорее всего не появиться на уже готовящихся к выпуску устройствах. Уже зарегистрированное и запатентованное решение будет применяться в смартфонах уже после 2020 года. Так же отмечается, что большинство новых решений крупных компаний совсем не оказываются на рынке, оставаясь на бумаге в виде чертежа.