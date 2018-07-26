Специалисты: Врожденные белки иммунитета снижают вероятность детской малярии

В исследовании, опубликованном в «Научных докладах», описано проведения скрининга ряда протеинов иммунитета, известных как цитокины, при рождении и изучение, обеспечивают ли эти небольшие белки защиту новорожденным от малярии.Ведущий автор доктор Йонг Сонг из Школы общественного здравоохранения Университета Кертина сообщил, что малярия для детей остается одной из ведущих причин заболеваемости (более 90% случаев заражения малярией) и смертности (около 500 000 случаев в год).«Мы обнаружили, что младенцы, родившиеся с высоким уровнем определенного типа цитокинов, известных как IL-12, в пуповинной крови имеют более высокую устойчивость к развитию малярии в первые два года своей жизни», – сказал доктор Йонг Сонг.«В рамках исследования мы также изучили, как новорожденные младенцы развивают высокий уровень IL-12 в пуповинной крови. Выяснилось, что количество врожденных белков зависит не только от генетических изменений у ребенка и матери, но также от состояния иммунной системы матери во время беременности».Соавтор доцент Брэд Чжан, также из Школы общественного здравоохранения Кертина, рассказал, что в работе рассмотрено данные 349 беременных женщин Мозамбика и их новорожденных детей возрастом до двух лет.«Исследование может иметь серьезные последствия для методов разработки вакцин, которые помогут в предотвращении малярии в таких странах с высоким уровнем риска, как Мозамбик, – сказал доцент Чжан. – Необходимы дальнейшие исследования того, как именно IL-12 защищает детей от малярии. Пока что результаты показывают, что существует сильная связь между уровнями данного конкретного белка, полученного из пуповинной крови, и развитием малярии в раннем детстве».