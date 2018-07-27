Поклонники раскритиковали неудачный наряд Насти Каменских

Звезда позировала перед камерой в аэропорту Борисполя, отметив, что скоро будет радовать зрителей своим выступлением на фестивале. Подписчики не обратили внимания на пост исполнительницы, потому что рассматривали ее внешний вид. Настя Каменских надела серый пиджак, дополнив его спортивными кроссовками и брюками.Пользователи сетей сразу отметили, что артистка в таком стиле выглядит старше своего возраста, после чего были недовольны ее головным убором, который стоит надевать на сафари. Недоброжелатели посоветовали знаменитости уволить своего стилиста, после чего сравнили ее с престарелой владелицей дачи.