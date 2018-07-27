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Поклонники раскритиковали неудачный наряд Насти Каменских

Певица опубликовала фото в Instagram, сразу вызвавшее дискуссию среди поклонников. Они раскритиковали неудачный наряд Насти Каменских, выбранный для поездки в Баку.

Звезда позировала перед камерой в аэропорту Борисполя, отметив, что скоро будет радовать зрителей своим выступлением на фестивале. Подписчики не обратили внимания на пост исполнительницы, потому что рассматривали ее внешний вид. Настя Каменских надела серый пиджак, дополнив его спортивными кроссовками и брюками.

Поклонники раскритиковали неудачный наряд Насти Каменских


Пользователи сетей сразу отметили, что артистка в таком стиле выглядит старше своего возраста, после чего были недовольны ее головным убором, который стоит надевать на сафари. Недоброжелатели посоветовали знаменитости уволить своего стилиста, после чего сравнили ее с престарелой владелицей дачи.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:45
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