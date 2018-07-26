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Александр Гобозов и Ольга Жарикова решились на ответственный шаг

Эпатажные участники скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов и Ольга Жарикова планируют в ближайшее время официально узаконить свои отношения.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что не так давно, после громкого скандала и расставания, Александр Гобозов и Ольга Жарикова все-таки помирились. На сегодняшний день между возлюбленными, как кажется многим телезрителям «Дома-2», царит гармония, идиллия и взаимопонимание.

Александр Гобозов и Ольга Жарикова решились на ответственный шаг

Не так давно Ольга увидела, что ее избранник переписывается со своей бывшей супругой Алианой Устиненко. Несмотря на то, что ранее девушка довольно негативно реагировала на подобные моменты, в этот раз Жариковой и Гобозову удалось прийти к одной правде и отыскать общий язык.

Несколько часов назад Александр Гобозов опубликовал на официальной страничке реалити-шоу «Дом-2» в социальной сети Инстаграм пост, в котором рассказал преданным поклонникам телепроекта, как ему удалось помириться с Ольгой Жариковой после того, как она отыскала в его телефоне переписку с экс-супругой.

«Мы с ней поговорили на этот счет, помирились. Некоторые вещи, которые Оля мне говорила, что я тварь и тому подобное, она не понимала. Не осознавала их значение. Я ей все объяснил, мы пришли к некоторым выводам, и у нас все хорошо», - написал Александр в Сети.


Александр Гобозов и Ольга Жарикова решились на ответственный шаг

Более того, по словам Саши, после примирения с Ольгой они начали говорить о серьезности своих отношений. Оказывается, что Гобозов даже предложил Жариковой шагнуть с ним рука об руку в совместное светлое будущее и сыграть в ближайшее время свадьбу.

Как бы то ни было, но на данный момент Александр Гобозов еще не сделал Ольге Жариковой предложение руки и сердца. Тем не менее, по словам мужчины, за этим дело не станет.

«Я хочу не просто Сейшельскую свадьбу, я хочу настоящую. Но это пока все на уровне разговоров, я еще не придумал, как и что будет. Я не думаю, что Оля откажется, как в прошлый раз на Острове. Потому что она сама ждет этого очень сильно. И я жду!», - заявил Александр Гобозов.


Александр Гобозов и Ольга Жарикова решились на ответственный шаг

Нужно сказать, что мало кто из телезрителей «Дома-2» верит в искренность Александра Гобозова. Многие до сих пор уверены в том, что совсем скоро в Периметре в очередной раз появится бывшая жена мужчины – Алиана Устиненко, с которой, в результате, эпатажный участник снова возобновит отношения.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:00
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