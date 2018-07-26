Александр Гобозов и Ольга Жарикова решились на ответственный шаг

«Мы с ней поговорили на этот счет, помирились. Некоторые вещи, которые Оля мне говорила, что я тварь и тому подобное, она не понимала. Не осознавала их значение. Я ей все объяснил, мы пришли к некоторым выводам, и у нас все хорошо», - написал Александр в Сети.

«Я хочу не просто Сейшельскую свадьбу, я хочу настоящую. Но это пока все на уровне разговоров, я еще не придумал, как и что будет. Я не думаю, что Оля откажется, как в прошлый раз на Острове. Потому что она сама ждет этого очень сильно. И я жду!», - заявил Александр Гобозов.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что не так давно, после громкого скандала и расставания, Александр Гобозов и Ольга Жарикова все-таки помирились. На сегодняшний день между возлюбленными, как кажется многим телезрителям «Дома-2», царит гармония, идиллия и взаимопонимание.Не так давно Ольга увидела, что ее избранник переписывается со своей бывшей супругой Алианой Устиненко. Несмотря на то, что ранее девушка довольно негативно реагировала на подобные моменты, в этот раз Жариковой и Гобозову удалось прийти к одной правде и отыскать общий язык.Несколько часов назад Александр Гобозов опубликовал на официальной страничке реалити-шоу «Дом-2» в социальной сети Инстаграм пост, в котором рассказал преданным поклонникам телепроекта, как ему удалось помириться с Ольгой Жариковой после того, как она отыскала в его телефоне переписку с экс-супругой.Более того, по словам Саши, после примирения с Ольгой они начали говорить о серьезности своих отношений. Оказывается, что Гобозов даже предложил Жариковой шагнуть с ним рука об руку в совместное светлое будущее и сыграть в ближайшее время свадьбу.Как бы то ни было, но на данный момент Александр Гобозов еще не сделал Ольге Жариковой предложение руки и сердца. Тем не менее, по словам мужчины, за этим дело не станет.Нужно сказать, что мало кто из телезрителей «Дома-2» верит в искренность Александра Гобозова. Многие до сих пор уверены в том, что совсем скоро в Периметре в очередной раз появится бывшая жена мужчины – Алиана Устиненко, с которой, в результате, эпатажный участник снова возобновит отношения.