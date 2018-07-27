АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи
EUR 73.82 USD 62.95
Курс валют на 27.07.2018

Джамала показала трогательный семейный снимок с отдыха

Популярная украинская исполнительница песен Джамала в своём микроблоге Instagram продемонстрировала довольно трогательное фото с отдыха.

Джамала показала трогательный семейный снимок с отдыха


Певица Джамала впервые в этом году отправилась в отпуск вместе со своей семьей, включая маленького сына. На данном фото любящий муж артистки нежно держит наследника на руках. Звезда поблагодарила свою семью за терпение. Она также поведала, что наконец-то она сможет насладиться отдыхом, которого ждала целый год. В комментариях многочисленные фанаты певицы, которых в её микроблоге накопилось уже свыше полумиллиона, стали расхваливать красивую внешность тридцатичетырехлетней Джамалы.

Джамала показала трогательный семейный снимок с отдыха


Поклонники заявили, что фото, на котором запечатлена исполнительница песен с мужем и сыном, получились невероятно милые. В течение девяти часов публикация певицы сумела собрать более 23 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 40 комментариев.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фрагмент волынки XIV века найден археологами в
Экс-участник «Дома-2» Андрей Чуев продолжает
Певица Шакира чуть не погибла в авиакатастрофе
После смерти Стеллы Барановской от ее сына
Джамала показала трогательный семейный снимок с
Наталью Варлей едва не похитили в Железноводске
57% россиян не верят в то, что американцы
Поклонники раскритиковали неудачный наряд Насти
Дочь Даны Борисовой: «Я хочу жить с мамочкой»
Мэрия Москвы планирует снести съемочную площадку
Анита Цой рассказала поклонникам о полезном
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева
Ольга Бузова покинула Лобное из-за ссоры с
Алексей Панин продемонстрировал бекстейдж со
Анастасия Костенко повеселила фолловеров чтением
Юлия Высоцкая удивила поклонников обычной
Mercedes-Benz представил свой самый компактный
Вышло обновление «ВКонтакте», в котором поменяли
Анастасия Решетова показала поклонникам свои
Ученые определили наличие генетической связи
Российские продажи Volvo выросли в июне на 11%
Новый iPhone будет оборудован специальной
Третье авто Chery в России продается в кредит
Suzuki отзывает в России 11 авто с дефектом CVT
Российские инженеры предложили новый способ
Раскрыты параметры нового смартфона HTC U12 Life
Прибыль «АвтоВАЗ» в первом полугодии по МСФО
Стала известна дата начала продаж смартфона
Надежда Бабкина огорчила своим пляжным нарядом
Twitter начал автоматическую блокировку аккаунтов
Просмотреть все новости