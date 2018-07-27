Джамала показала трогательный семейный снимок с отдыха

Певица Джамала впервые в этом году отправилась в отпуск вместе со своей семьей, включая маленького сына. На данном фото любящий муж артистки нежно держит наследника на руках. Звезда поблагодарила свою семью за терпение. Она также поведала, что наконец-то она сможет насладиться отдыхом, которого ждала целый год. В комментариях многочисленные фанаты певицы, которых в её микроблоге накопилось уже свыше полумиллиона, стали расхваливать красивую внешность тридцатичетырехлетней Джамалы.Поклонники заявили, что фото, на котором запечатлена исполнительница песен с мужем и сыном, получились невероятно милые. В течение девяти часов публикация певицы сумела собрать более 23 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 40 комментариев.