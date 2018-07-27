Певица Шакира чуть не погибла в авиакатастрофе

Недавно в Барранкильи состоялся концерт колумбийской исполнительницы песен Шакиры. После выступления певица собиралась вылететь к семье на Багамы. Однако после двадцати минут после взлета произошла разгерметизация лайнера, и пилот в срочном порядке развернул воздушное судно. Благодаря профессионализму пилота знаменитость избежала гибели, при этом самолет совершил успешную аварийную посадку.Ранее информировалось, что Шакира приняла решение взять своих двух сыновей на гастроли, которые проходили в Турции. Фанаты, увидев повзрослевших наследников певицы, начали активно обсуждать красивую внешность мальчишек.