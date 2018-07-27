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Певица Шакира чуть не погибла в авиакатастрофе

Благодаря профессионализму пилота, певица Шакира избежала смерти, а воздушное судно успешно совершило аварийную посадку на территории Барранкильи.

Певица Шакира чуть не погибла в авиакатастрофе


Недавно в Барранкильи состоялся концерт колумбийской исполнительницы песен Шакиры. После выступления певица собиралась вылететь к семье на Багамы. Однако после двадцати минут после взлета произошла разгерметизация лайнера, и пилот в срочном порядке развернул воздушное судно. Благодаря профессионализму пилота знаменитость избежала гибели, при этом самолет совершил успешную аварийную посадку.

Певица Шакира чуть не погибла в авиакатастрофе


Ранее информировалось, что Шакира приняла решение взять своих двух сыновей на гастроли, которые проходили в Турции. Фанаты, увидев повзрослевших наследников певицы, начали активно обсуждать красивую внешность мальчишек.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:15
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