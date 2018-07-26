Эксперты: Вырубка леса Гвианского щита окажет влияние на всю Южную Америку

Тропические леса Гвианского щита покрывают часть северной Бразилии, южной Венесуэлы, восточной Колумбии и всей Гайаны, Суринама и Французской Гвианы.Несмотря на то, что территория составляет 1,3 млн. кв. км почти непрерывных тропических лесов, до сих пор исследователи климата в основном изучают бассейн Амазонки, поэтому регион Гвианского щита представлен небольшими климатическими данными.Ученые со всей Великобритании определили, как повлияет обезлесение менее трети щита Гвианы на климат всей Южной Америки.Исследователи описывают сценарий с учетом обширного обезлесения, которое уже имеет место вдоль южной окраины Амазонки.Доктор Изабелла Боволо, эксперт по климатическому моделированию из Университета Дарема, сказала: «Гвианский щит, расположенный на северной границе Амазонки, расположен в начале двух атмосферных рек, которые несут влагу в Южную Америку. Гвианский щит – это чувствительная «горячая точка», которая при минимальном беспокойстве может повлиять на гидроклиматику на 1000 км к западу и 4000 км к югу.Климатическое моделирование предполагает, что при вырубке менее трети Гвианского щита в низинных лесах удвоятся дожди, что грозит вероятностью наводнений.Доктор Джефф Паркин из Университета Ньюкасла сказал: «Леса в Венесуэле и Бразилии испытают увеличение количества осадков на 25%, что серьезно скажется на отдаленных общинах коренных народов, обеспечении продовольствием и стабильности экосистем. Средние годовые температуры могут увеличиться до 2,2 градуса Цельсия в северных саваннах, почти две трети Амазонки будут испытывать более длительные и суровые засухи».Профессор Том Вагнер из Центра Лайелла Университета Хериот-Ватт заключил: «Исследование демонстрирует, что мелкомасштабное изменение землепользования в чувствительных горячих точках может изменить поток критических атмосферных рек и привести к большим последствиям. Необходимо принять международные меры для защиты уникальной глобальной экосистемы, сохранения ее роли в мировом климате для будущих поколений».