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Эксперты: Вырубка леса Гвианского щита окажет влияние на всю Южную Америку

Обезлесение «забытых» тропических лесов Гвианы, расположенных на северной границе тропических лесов Амазонки, окажет сильное воздействие на модели осадков, которые поддерживают экосистемы и средства к существованию в Южной Америке, о чем ученые рассказали в новом докладе.
Эксперты: Вырубка леса Гвианского щита окажет влияние на всю Южную Америку


Тропические леса Гвианского щита покрывают часть северной Бразилии, южной Венесуэлы, восточной Колумбии и всей Гайаны, Суринама и Французской Гвианы.

Несмотря на то, что территория составляет 1,3 млн. кв. км почти непрерывных тропических лесов, до сих пор исследователи климата в основном изучают бассейн Амазонки, поэтому регион Гвианского щита представлен небольшими климатическими данными.

Ученые со всей Великобритании определили, как повлияет обезлесение менее трети щита Гвианы на климат всей Южной Америки.

Исследователи описывают сценарий с учетом обширного обезлесения, которое уже имеет место вдоль южной окраины Амазонки.

Доктор Изабелла Боволо, эксперт по климатическому моделированию из Университета Дарема, сказала: «Гвианский щит, расположенный на северной границе Амазонки, расположен в начале двух атмосферных рек, которые несут влагу в Южную Америку. Гвианский щит – это чувствительная «горячая точка», которая при минимальном беспокойстве может повлиять на гидроклиматику на 1000 км к западу и 4000 км к югу.

Климатическое моделирование предполагает, что при вырубке менее трети Гвианского щита в низинных лесах удвоятся дожди, что грозит вероятностью наводнений.

Доктор Джефф Паркин из Университета Ньюкасла сказал: «Леса в Венесуэле и Бразилии испытают увеличение количества осадков на 25%, что серьезно скажется на отдаленных общинах коренных народов, обеспечении продовольствием и стабильности экосистем. Средние годовые температуры могут увеличиться до 2,2 градуса Цельсия в северных саваннах, почти две трети Амазонки будут испытывать более длительные и суровые засухи».

Профессор Том Вагнер из Центра Лайелла Университета Хериот-Ватт заключил: «Исследование демонстрирует, что мелкомасштабное изменение землепользования в чувствительных горячих точках может изменить поток критических атмосферных рек и привести к большим последствиям. Необходимо принять международные меры для защиты уникальной глобальной экосистемы, сохранения ее роли в мировом климате для будущих поколений».
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 17:53
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