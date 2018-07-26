Гигантское газовое гало Q2343-BX418 может показать, как развивались ранние галактики

«В последние несколько лет мы узнали, что газообразные гало, окружающие галактики, светятся с определенной ультрафиолетовой длиной волны, называемой эмиссией Лаймана альфа. Существует много разных теорий о том, что производит эту альфа-эмиссию Лаймана в гало галактиках, но, по крайней мере, некоторые из них, вероятно, связаны со светом, который первоначально генерируется звездообразованием в галактике, поглощаемой и переизлученной газом в гало», - объяснил доктор Эрб, физик из Университета Висконсин-Милуоки и ведущий автор исследования.В частности, команда использовала один из новейших инструментов обсерватории - космический веб-тепловизор Keck (KCWI), чтобы более подробно изучить свойства гало галактики, где газ поступает и выходит из системы. Поэтому их выводы могут дать подсказку о звездах, образующихся в галактике.«Приток нового газа, проникающего в галактику, обеспечивает топливо для нового образования звезд, в то время как отток газа ограничивает способность галактики образовывать звезды, удаляя газ. понимание сложных взаимодействий, происходящих в этом газообразном гало, является ключом к выяснению того, как галактики образуют звезды и эволюционируют», - сказал Эрб.Используя KCWI, исследователи смогли проследить газ в гало галактики, рассчитать его скорость и пространственную протяженность, а затем создать подробную 3D-карту о структуре газа и его поведении, говорится в заявлении.Их результаты предполагают, что галактика окружена примерно сферическим оттоком газа, который значительно изменяется по плотности и скорости. Однако дальнейшее исследование с использованием KCWI для анализа ореолов других галактик необходимо для подтверждения того, являются ли результаты типичными.«По мере того, как мы работаем над более детальным моделированием, мы сможем проверить, как свойства альфа-излучения Лаймана в газовом гало связаны со свойствами самих галактик, и о том, как образование звезд в галактиках влияет на газ в гало", - резюмировал Эрб.