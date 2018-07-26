Гигантское газовое гало Q2343-BX418 может показать, как развивались ранние галактики
Используя обсерваторию У. М. Кэка на Мауна-Кее, на Гавайях, группа астрономов проанализировала газовый ореол, окружающий Q2343-BX418, маленькую, молодую галактику, расположенную на расстоянии около 10 миллиардов световых лет от Земли. По словам исследователей, эта галактика служит аналогом более молодых галактик. Исследования гало Q2343-BX418 может пролить свет на то, как развивались ранние галактики.
«В последние несколько лет мы узнали, что газообразные гало, окружающие галактики, светятся с определенной ультрафиолетовой длиной волны, называемой эмиссией Лаймана альфа. Существует много разных теорий о том, что производит эту альфа-эмиссию Лаймана в гало галактиках, но, по крайней мере, некоторые из них, вероятно, связаны со светом, который первоначально генерируется звездообразованием в галактике, поглощаемой и переизлученной газом в гало», - объяснил доктор Эрб, физик из Университета Висконсин-Милуоки и ведущий автор исследования.
В частности, команда использовала один из новейших инструментов обсерватории - космический веб-тепловизор Keck (KCWI), чтобы более подробно изучить свойства гало галактики, где газ поступает и выходит из системы. Поэтому их выводы могут дать подсказку о звездах, образующихся в галактике.
«Приток нового газа, проникающего в галактику, обеспечивает топливо для нового образования звезд, в то время как отток газа ограничивает способность галактики образовывать звезды, удаляя газ. понимание сложных взаимодействий, происходящих в этом газообразном гало, является ключом к выяснению того, как галактики образуют звезды и эволюционируют», - сказал Эрб.
Используя KCWI, исследователи смогли проследить газ в гало галактики, рассчитать его скорость и пространственную протяженность, а затем создать подробную 3D-карту о структуре газа и его поведении, говорится в заявлении.
Их результаты предполагают, что галактика окружена примерно сферическим оттоком газа, который значительно изменяется по плотности и скорости. Однако дальнейшее исследование с использованием KCWI для анализа ореолов других галактик необходимо для подтверждения того, являются ли результаты типичными.
«По мере того, как мы работаем над более детальным моделированием, мы сможем проверить, как свойства альфа-излучения Лаймана в газовом гало связаны со свойствами самих галактик, и о том, как образование звезд в галактиках влияет на газ в гало", - резюмировал Эрб.