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Анита Цой рассказала поклонникам о полезном загаре без вреда для кожи

Певица наслаждается отдыхом на испанском курорте и опубликовала новые фото в Instagram. Анита Цой также рассказала поклонникам о полезном загаре без вреда для кожи.

Звезда любит долгое время находиться на солнце, но перед поездкой обязательно начинает пить витамин E, продолжая такую процедуру в отпуске. Кроме того, Анита Цой использует крем с максимальной защитой несколько дней, после чего показатели средства уменьшаются. Артистка после пляжа наносит на тело увлажняющий крем с алоэ, а потому загар получается красивым и долго держится.

Анита Цой рассказала поклонникам о полезном загаре без вреда для кожи


Подписчики поблагодарили знаменитость за полезные советы, став упоминать о своих способах в комментариях. Многие люди используют различную косметику и начинают загорать в мае, а также балуют свой организм витамином D.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30
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