Анита Цой рассказала поклонникам о полезном загаре без вреда для кожи

Звезда любит долгое время находиться на солнце, но перед поездкой обязательно начинает пить витамин E, продолжая такую процедуру в отпуске. Кроме того, Анита Цой использует крем с максимальной защитой несколько дней, после чего показатели средства уменьшаются. Артистка после пляжа наносит на тело увлажняющий крем с алоэ, а потому загар получается красивым и долго держится.Подписчики поблагодарили знаменитость за полезные советы, став упоминать о своих способах в комментариях. Многие люди используют различную косметику и начинают загорать в мае, а также балуют свой организм витамином D.