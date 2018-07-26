Ольга Бузова переживает, что ей не хватит сил на всё задуманное

«Скоро вас ждёт много чего интересного! Единственное, за что я переживаю, чтоб мне на все задуманное хватило сил.. #ракетазапущена», - написала Ольга Бузова несколько часов назад у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.

«Олечка, пожалуйста, поберегите себя! Вы такая умничка, но себя нужно беречь! Вам же еще деток рожать!», «Олечка, ты такая сильная! Восхищаюсь тобой! У тебя все, все получиться! Мы с тобой и очень сильно любим тебя!!!», «Оль, не переживайте, у вас все получится! Вспоминайте каждый раз, как все начиналось, сколько сил уже было потрачено! Поверьте вы очень сильная, а это значит, что все задуманное вами точно свершиться!», -принялись поддерживать Ольгу Бузову ее верные фанаты.

Ни для кого не является секретом, что за последний год Ольга Бузова развила настолько бурную деятельность, что ей приходится выделять на сон всего лишь по несколько часов в день. На сегодняшний день, как оказалось, знаменитость стала волноваться, а хватит ли ей сил, чтобы реализовать все то, что она планирует?Многочисленные преданные поклонники знаменитости уже давно начали замечать, что теледива со своим жестким графиком работы и нескончаемой энергией, которую она может одновременно затрачивать на несколько дел, очень напоминает Терминатора, нежели любого смертного с урезанным «зарядом батареек».Известно, что телеведущая и певица спит очень мало. Очень часто на сон Ольга Бузова может выделить как минимум 3-4 часа, и то это время она проводит в перелетах между городами либо же странами.Огромнейшее количество верных фанатов знаменитости уже давно начали бить тревогу из-за такого загруженного графика своей любимицы. Ведь звезда выкладывается и трудится на износ. Поклонники теледивы уверены, что такой режим звезды может и вовсе закончится очень печально.По всей видимости, и сама Ольга Бузова начала понимать все, так как несколько часов назад сообщила своим преданным поклонникам, что сама стала переживать и беспокоиться, что не умеет рассчитывать свои собственные силы для воплощения в жизнь своих планов.