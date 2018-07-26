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Алена Рапунцель заявила, что может помириться с Ильей Яббаровым хоть сегодня, однако толку от этого не будет

Алена Рапунцель рассказала о том, что не держит зла на экс-ухажера Илью Яббарова, но в то же время не собирается давать их отношениям еще одного шанса. Хоть девушка и испытывает сильные чувства к мужчине, она не хочет обжигаться вновь и стоит на своем.

Кажется, что отношения Ильи и Алены подошли к концу – Яббаров признался Рапунцель-младшей в любви, но получил отказ, хотя парень делал множество попыток для того, чтобы та его простила. Сама же девушка не прочь получать от него и в дальнейшем различные презенты, но прощать его не собирается – экс-бойфренд уже успел прислать беременной подруге букет цветов и воздушные шары, а также пригласил на сеанс в кино.

Алена Рапунцель заявила, что может помириться с Ильей Яббаровым хоть сегодня, однако толку от этого не будет

На своей странице в социальной сети Instagram Алена рассказала, что будет и дальше принимать знаки внимания со стороны Ильи, но прощать его не собирается, так как помнит, чем закончились их последние разговоры – после измены между ней и Яббаровым последовали ссоры и скандалы, а также крики, которые негативно влияют на беременность.

Кроме того, все семейство Рапунцель стоят на том, чтобы Алена простила парня и позволила ему быть вместе с ней, но пока девушка даже не собирается этого делать. Рапунцель-младшая понимает, что не хочет быть матерью-одиночкой, но не видит смысла в том, чтобы сходиться и вновь становиться парой.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:58
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