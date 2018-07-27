Алексей Панин продемонстрировал бекстейдж со съемок клипа для «Бурановских бабушек»

Панин продемонстрировал в своем аккаунте бекстейдж со съемок. Актер тщательно следит за процессом, при этом дает указания участникам. Одних он хвалит, а другим советует поправить волосы. У Алексея на голове красуется из полевых цветов венок. Артист смотрит в объектив камеры, пытаясь найти изъян в команде, которые снимаются в видеоклипе «Бурановских бабушек». Данная работа проходила в Ярославле. Панин сообщил своим фанатам, что ему крайне понравилось быть в роли режиссера.Юзеры похвалили знаменитость за отличную работу. Они также отметили венок, который находился на голове кинозвезды. После завершения видеосъемок специалисты займутся монтажом, после чего последует первый показ ролика. Панин надеется, что проведенная работа понравится его фанатам.