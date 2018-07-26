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Строительство железнодорожной части Крымского моста опережает план

Главные конструкции ж\д части Крымского моста на 80 процентов готовы. Информация передана пресс-центром Минтранса РФ.

Строительство железнодорожной части Крымского моста опережает план


Евгений Дитрих, являющийся главой министерства транспорта России, отметил, что сегодняшняя строительная готовность говорит о том, что строительство объектов ж/д инфраструктуры моста непосредственно через Керченский пролив к осени подойдёт к концу. Министр отметил, что строительная готовность объектов осенью следующего года должна уже быть близка к 100%. Дитрих отмечает, что Крымская ж/д осенью приступит к подготовке к запуску поездов. Его запланировали на декабрь будущего года. Стоит отметить, что на объекте строительство ведётся с некоторым опережением графика. На сегодняшний день из 307 железнодорожных опор моста готовы 239 опор. Уже также собрали металлические пролёты весом в 105 тыс тонн из 160 тыс тонн.

Раньше передавали, что на Крымском мосту началась укладка рельс. В свою очередь протяжённость двухпутного железнодорожного подхода к мосту со стороны Тамани составит примерно 40 км. Длина ж/д подхода на крымском полуострове будет составлять 18 км.
 
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Экономика / Общество / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:16
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