Обнаруженный в Китае "удивительный дракон" доказывает наличие зауропадов в Азии до распада Пангеи

Предыдущие свидетельства предположили, что миллионы лет назад континенты были всего лишь одним суперконтинентом, который ученые назвали Пангеей. Предыдущие свидетельства также показали, что динозавры жили в Пангее, но исследователи подозревают, что большое внутреннее море отрезало части того, что позже станет Восточной Азией. Свидетельством тому является отсутствие диплодокоидов, а именно видов зауроподов.Зауроподы - класс динозавров, известных как очень большие вегетарианцы с длинными шеями и массивными телами. Диплодокоиды считаются суперсемейством зауроподов, представляющих самых крупных животных, которые когда-либо жили на суше. Они были классифицированы как неосауроподы из-за их более поздней эволюционной истории по сравнению с другими зауроподами. Однако исследователи, работающие на месте расчистки Lingwu в Китае, обнаружили несколько окаменелых костей, некоторые из которых принадлежали существу, которое они назвали «Lingwulong shenqi», которое переводится как «Удивительный дракон». Тестирование окаменелостей показало, что они датированы от 174 миллионов лет назад, тоесть в эпоху среднего Юрского периода. Находка доказывает, что диплодокоиды действительно существовали в регионе современной восточной Азии до того, как Пангея развалилась. Это означает, что они должны были прибыть на 15 миллионов лет раньше, чем считалось ранее.Исследователи сообщают, что живые динозавры были бы приблизительно 15 метров в длину, делая его меньше, чем другие того же периода, найденного в других местах. У этого зауропода также характерная длинная шея и очень длинный хвост, похожий на хлыст. Они предполагают, что их находка заставит переосмыслить историю зауроподов, в особенности диплодокоидов. Они также предполагают, что время распада Пангеи сыграло большую роль в эволюции зауроподов, чем считалось раннее. Ученые отмечают, что их находка указывает на возможность других зауроподов, живущих в одной и той же близости до распада суперконтинента.