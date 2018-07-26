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Ольга Бузова оказалась единственной женщиной, вошедшей в ТОП 10 знаменитостей по версии Forbes среди мужчин

По данным известнейшего журнала под названием «Forbes», в текущем году в ТОП 10 главных звезд Российской Федерации оказалась и прославленная телеведущая «Дома-2», а также начинающая певица Ольга Бузова.

Как стало известно, поющей телеведущей удалось обойти всех своих соперниц, оставив позади себя даже такую знаменитую тележурналистку, как Ксению Собчак.

Ольга Бузова оказалась единственной женщиной, вошедшей в ТОП 10 знаменитостей по версии Forbes среди мужчин

Компанию Ольге Бузовой в десятке самых главных знаменитостей России составили такие артисты, как Иван Ургант, Александр Овечкин, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Филипп Киркоров. После всех мужчин далее идет популярнейшая теледива страны, которая смогла покорить буквально все сферы деятельности, к которым прикасалась ее рука.

Стоит подчеркнуть, что первое место заняла даже не знаменитость российского шоу-бизнеса, а известных спортсмен – хоккеист, чья команда в НХЛ Канады впервые одержала Кубок Стэнли – Александр Овечкин.

Ольга Бузова оказалась единственной женщиной, вошедшей в ТОП 10 знаменитостей по версии Forbes среди мужчин

А это значит, что по факту, Ольга Бузова находится на пятом месте в ТОП 10 не только по популярности, но и по значимости среди представителей шоу-бизнеса Российской Федерации по версии журнала «Forbes». Отметим, что это еще не конец 2018 года, а это значит, что в конце будут еще раз подведены итоги уходящего года.

Стоит напомнить, что по результатам прошедшего года прославленная поющая телеведущая занимала аж четырнадцатое место и пропускала вперед Ксению Собчак. На данный же момент бывшая ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» «пасет задних» даже не смотря на то, что журналистка выдвигала свою кандидатуру на выборах Президента 2018 года.

«Тарасов, ты вообще где? Ауууу.. Дорогой, тут тебе нос бывшая жена утерла!», «Тарасов наверное теперь локти кусает..такое добро потерял! Ольга молодец! Утерла нос своему изменщику муженьку!», «Ох..бедный, бедный Тарасов..наверное сидит сейчас у себя дома и думает, насколько он промахнулся, когда изменил Бузовой с Костенко..», - принялись активно подтрунивать над бывшим супругом Ольги Бузовой ее преданные поклонники.


Ольга Бузова оказалась единственной женщиной, вошедшей в ТОП 10 знаменитостей по версии Forbes среди мужчин

Добавим, что у Дмитрия Тарасова, по слухам в Сети, с каждым днем дела идут все хуже и хуже, в отличии от знаменитой экс-жены, даже несмотря на то, что футбольный клуб «Локомотив» принял решение продлить со спортсменом контракт.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:18
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